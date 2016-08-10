Стартует проект "ASAN peşə"

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В рамках проекта "ASAN peşə" произведут прием в профтехучилища на 2016-2017 учебный год.

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов.

По его словам, в первую очередь проект "ASAN peşə", подготовленный в рамках сотрудничества между министерством образования и "ASAN xidmət", будет осуществлен в Баку и Гяндже: "Желающие получить первоначальное профтехобразование должны с 11 августа пройти регистрацию в действующих в Баку и Сумгайыте центрах "ASAN xidmət". Результаты станут известны 26 августа".

Как заявил Д.Валехов, проект "ASAN peşə" служит обеспечению удобства граждан, повышению сотрудничества между министерством образования и "ASAN xidmət" и ликвидации субъективных факторов в процессе приема учащихся в профтехучилища.

Заведующий сектором отметил о принятии в 2015-2016 году в 27 профтехучилищ Баку 4 411, и в 6 профтехучилищ Гянджи 680 учащихся.