Стало известно половое соотношение и возрастные группы получивших единовременную выплату - СПИСОК

Министерство труда и социальной защиты населения перечислило еще 200 тысячам безработных единовременную выплату.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и коммуникациям министерства, 123 766 из них мужчины, 76 234 – женщины.

50 309 получивших единовременную выплату проживают в Баку, 8 949 – в Сумгайыте и 6 213 – в Гяндже. 4 308 человек – жители Абшеронского района, 130 221 – других районов республики.

Что касается возрастных групп, 12 811 из получивших единовременную выплату моложе 20 лет, 85 975 в возрасте от 20 до 30 лет, 52 920 в возрасте от 30 до 40 лет, 27 287 в возрасте от 40 до 50 лет и 21 007 в возрасте старше 50 лет.

Процесс выплаты осуществляется ежедневно и продолжится в ближайшие дни.