Стало известно на сколько процентов будут повышены пенсии в Азербайджане

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Баку. 10 февраля.REPORT.AZ/ "Пенсии за февраль будут начислены с учетом повышения пенсий в январе и феврале".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов.

Он отметил, что рост трудовых пенсий добавляется к страховой части: "В 2017 году темпы роста среднемесячной заработной платы составили 5,7 процентов. В соответствии с этим и пенсии будет увеличены на 5,7 процентов".