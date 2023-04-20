Стало известно, на что будут потрачены 5 млн манатов, выделенных фонду YAŞAT

Выделенные фонду YAŞAT 5 млн манатов будут направлены на оплату расходов на лечение и психологическую поддержку военнослужащих, у которых установлена инвалидность в связи с защитой территориальной целостности Азербайджана, и членов семей лиц, ставших шехи

Выделенные фонду YAŞAT 5 млн манатов будут направлены на оплату расходов на лечение и психологическую поддержку военнослужащих, у которых установлена инвалидность в связи с защитой территориальной целостности Азербайджана, и членов семей лиц, ставших шехидами, сотрудников государственных органов (структур), получивших инвалидность при выполнении служебных обязанностей на освобожденных от оккупации территориях, а также в результате участия в ликвидации последствий военных операций после их окончания или членов семей погибших сотрудников.

Как передает Report, об этом сообщил глава фонда YAŞAT, ветеран Карабаха Эльвин Гусейнов.

Отметим, что 19 апреля 2023 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым было подписано распоряжение о финансовой поддержке Фонда поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов (Фонд YAŞAT).

На сегодняшний день на счет фонда поступило 77 604 685.53 AZN. Расходы по направлениям деятельности фонда составили 76 013 055.13 AZN.