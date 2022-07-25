О нас

Студентам из семей ветеранов и шехидов выплачено 98 тыс. манатов

Студентам из семей ветеранов и шехидов выплачено 98 тыс. манатов Стало известно число членов семей шехидов и ветеранов, поступивших в вузы в прошлом году и которым Фондом “YAŞAT” были выплачены единовременные выплаты.
Социальная защита
25 июля 2022 г. 13:12
Студентам из семей ветеранов и шехидов выплачено 98 тыс. манатов

Стало известно число членов семей шехидов и ветеранов, поступивших в вузы в прошлом году и которым Фондом “YAŞAT” были выплачены единовременные выплаты.

По данным Report, в общей сложности на это было потрачено 98 тысяч манатов.

Каждому из 49 человек перечислено по 2000 манатов.

Для членов семей шехидов, принятых в высшие учебные заведения в 2021-2022 учебном году, и военнослужащих, инвалидность которых установлена в связи с защитой территориальной целостности Азербайджана, Фондом “YAŞAT” учреждена единовременная денежная премия - 2000 манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tələbə adı qazanmış qazi və şəhid ailəsi üzvlərinə ödənilən vəsaitin miqdarı məlum olub

Экслюзивные новости

Сологуб: За месяц на направлении Лисичанска уничтожены 60 российских танков
Сологуб: За месяц на направлении Лисичанска уничтожены 60 российских танков
25 июля 2022 г. 10:44
Инам Керимов встретился с фермерами в Тертере и Барде
Инам Керимов встретился с фермерами в Тертере и Барде
23 июля 2022 г. 16:18
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
22 июля 2022 г. 16:48
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
21 июля 2022 г. 10:15
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
20 июля 2022 г. 11:41
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
19 июля 2022 г. 16:48
Известный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
ФотоИзвестный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
16 июля 2022 г. 11:40
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
16 июля 2022 г. 11:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi