Студентам из семей ветеранов и шехидов выплачено 98 тыс. манатов

Стало известно число членов семей шехидов и ветеранов, поступивших в вузы в прошлом году и которым Фондом “YAŞAT” были выплачены единовременные выплаты.

Стало известно число членов семей шехидов и ветеранов, поступивших в вузы в прошлом году и которым Фондом “YAŞAT” были выплачены единовременные выплаты.

По данным Report, в общей сложности на это было потрачено 98 тысяч манатов.

Каждому из 49 человек перечислено по 2000 манатов.

Для членов семей шехидов, принятых в высшие учебные заведения в 2021-2022 учебном году, и военнослужащих, инвалидность которых установлена в связи с защитой территориальной целостности Азербайджана, Фондом “YAŞAT” учреждена единовременная денежная премия - 2000 манатов.