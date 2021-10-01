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Стали известны опекуны детей полицейского, застрелившего жену

Стали известны опекуны детей полицейского, застрелившего жену Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей отреагировал на убийство сотрудником полиции своей жены в отделении полиции в Баку.
Социальная защита
1 октября 2021 г. 18:31
Стали известны опекуны детей полицейского, застрелившего жену

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей отреагировал на убийство сотрудником полиции своей жены в отделении полиции в Баку.

Как сообщил Report пресс-секретарь Госкомитета Теймур Марданоглу, 29 сентября около 9 часов утра сотрудник пост-патрульной службы Низаминского районного управления полиции Исмаил Мамедов на глазах своих детей убил супругу Ханым Мамедову.

Он отметил, что дети в возрасте 6 и 4 лет были переданы дедушке по материнской линии и дяде Агилю Алиеву. Один из детей учится в 1-м классе, он продолжит обучение в одной из школ Гахского района.

Предполагается, что опекунство над детьми будет передано родителям покойной Х.Мамедовой.

"Недавно была проанализирована информация, предоставленная родственниками жертв бытовых преступлений в Комитет и другие государственные органы, а также опубликованная в СМИ информация. Результаты показывают, что факт сокрытия родственниками жертв случаев насилия с самого начала семейного конфликта приводит к более серьезным последствиям. На фоне произошедшего мы хотим еще раз обратить внимание общественности на то, что своевременное предоставление информации о домашнем насилии в соответствующие органы играет важную роль в повышении эффективности мер в этой сфере", - сказал Марданоглу.

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