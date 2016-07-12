Обнародованы наиболее популярные имена новорожденных в Азербайджане

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ За 6 месяцев этого года в Азербайджане 1 436 новорожденных мальчиков назвали именем Юсиф, 1 254 девочек - именем Захра.

Как сообщили Report в министерстве юстиции, далее следуют имена Нурай (1 007), Гусейн (1 022), Фатима (820), Али (974), Зейнаб (781), Айлин (735), Аян (608), Омар (769) и Мухаммед (603).

Помимо этого, 478 новорожденных назвали именем Сяма (за последние 5 лет 3 812), 294 - Ягмур (за последние 5 лет 3 836), 106 - Гюнеш (за последние 5 лет 634), 20 - Рюзгар (за последние 5 лет 211), 29 - Гейдар (за последние 5 лет 365), 62 - Абульфаз (582), 2 - Мухаммадамин (за последние 5 лет 17), 3 - Булуд (за последние 5 лет 32), 1 ребенка - Даглар (за последние 5 лет 20) и др.

Отметим, что за последние 5 лет наиболее популярными именами были Юсиф (18 192), Захра (17 380), Нурай (13 245), Гусейн (12 548), Фатима (12 480), Али (12 336), Айлин (8 504), Зейнаб (8 287), Аян (8 261), Омар (8 069), Мухаммед (7 838).