О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане

Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане Трудовые пенсии в Азербайджане будут проиндексированы на 3,4%.
Социальная защита
8 февраля 2022 г. 13:19
Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане

Трудовые пенсии в Азербайджане будут проиндексированы на 3,4%.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и защиты населения.

Согласно информации Госкомстата, годовой темп роста среднемесячной номинальной заработной платы в 2021 году составил 3,4%.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах в области социальной защиты пенсионеров, имеющих трудовой стаж". В соответствии с распоряжением, Министерству труда и социальной защиты поручено осуществить индексацию страховой части всех видов трудовых пенсий, назначенных до 1 января 2022 года в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы, установленным Госкомстатом на 2021 год, индексацию сумм пенсионного капитала, зарегистрированных в страховой части индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Əmək pensiyalarının indeksləşdirilmə faizi açıqlanıb

Самое читаемое

В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
4 февраля 2022 г. 12:26
Госкомитет взял под контроль семью, в которой мать оставляла малолетнего без присмотра
Госкомитет взял под контроль семью, в которой мать оставляла малолетнего без присмотра
4 февраля 2022 г. 12:40
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
4 февраля 2022 г. 12:08
В Баку введут новые нормативы по работе такси
В Баку введут новые нормативы по работе такси
7 февраля 2022 г. 13:37
Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
2 февраля 2022 г. 12:00
Лапайтис: Я –литовец, но сердце мое с Азербайджаном
Лапайтис: Я –литовец, но сердце мое с Азербайджаном
3 февраля 2022 г. 14:06
BNA: В ближайшее время проблема беспорядочной парковки в Баку будет решена
BNA: В ближайшее время проблема беспорядочной парковки в Баку будет решена
7 февраля 2022 г. 11:36
В Баку создадут еще пять специализированных центров соцобслуживания
В Баку создадут еще пять специализированных центров соцобслуживания
4 февраля 2022 г. 11:36
Сменены заместители министра здравоохранения Азербайджана  
Сменены заместители министра здравоохранения Азербайджана  
4 февраля 2022 г. 09:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi