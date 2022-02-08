Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане

Трудовые пенсии в Азербайджане будут проиндексированы на 3,4%.

Трудовые пенсии в Азербайджане будут проиндексированы на 3,4%.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и защиты населения.

Согласно информации Госкомстата, годовой темп роста среднемесячной номинальной заработной платы в 2021 году составил 3,4%.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах в области социальной защиты пенсионеров, имеющих трудовой стаж". В соответствии с распоряжением, Министерству труда и социальной защиты поручено осуществить индексацию страховой части всех видов трудовых пенсий, назначенных до 1 января 2022 года в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы, установленным Госкомстатом на 2021 год, индексацию сумм пенсионного капитала, зарегистрированных в страховой части индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен.