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Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий

Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий Назначение ежемесячной президентской пенсии семьям шехидов, участвовавших в антитеррористических мероприятиях, завершено, а процесс назначения других социальных выплат продолжается.
Социальная защита
4 ноября 2023 г. 14:22
Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий

Завершено назначение ежемесячных президентских пенсий семьям шехидов, погибших в рамках антитеррористических мероприятиях, а процесс назначения других социальных выплат продолжается.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что министерство приступило к исполнению мер по социальной поддержке семей военнослужащих, погибших или получивших ранения в результате антитеррористических мероприятий. Также обеспечиваются выплаты по государственному обязательному личному страхованию военнослужащим, получившим ранения в боях.

В министерстве отметили, что улучшение социально-бытовых условий военнослужащих, а именно обеспечение жильем, автомобилями, и вопросы, связанные с оценкой инвалидности, будут вестись в соответствии с законодательством.

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Версия на азербайджанском языке Antiterror tədbirlərində şəhid olanların ailələrinin və yaralanan hərbçilərin sosial müdafiəsi üçün görülən işlər açıqlanıb

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