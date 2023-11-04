Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий

Назначение ежемесячной президентской пенсии семьям шехидов, участвовавших в антитеррористических мероприятиях, завершено, а процесс назначения других социальных выплат продолжается.

Завершено назначение ежемесячных президентских пенсий семьям шехидов, погибших в рамках антитеррористических мероприятиях, а процесс назначения других социальных выплат продолжается.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что министерство приступило к исполнению мер по социальной поддержке семей военнослужащих, погибших или получивших ранения в результате антитеррористических мероприятий. Также обеспечиваются выплаты по государственному обязательному личному страхованию военнослужащим, получившим ранения в боях.

В министерстве отметили, что улучшение социально-бытовых условий военнослужащих, а именно обеспечение жильем, автомобилями, и вопросы, связанные с оценкой инвалидности, будут вестись в соответствии с законодательством.