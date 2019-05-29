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Средний возраст сотрудников ASAN xidmət - 30 лет

​Средний возраст сотрудников ASAN xidmət - 30 лет
© Report

В прошлом году по результатам конкурсов и собеседований, проведенных в рамках мер по усилению кадрового потенциала Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, в Госагентство было принято 200 человек.

Как передает Report, об этом сообщается в отчете Госагентства за 2018 год.

Согласно отчету, численность работников Госагентства увеличилась на 75 штатных единиц, до 715.

В то же время 59,8% работников - мужчины, 40,2% - женщины, средний возраст сотрудников - 30 лет.

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