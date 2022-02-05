О нас
Report Georgia
Аудио новости

Среднемесячная сумма адресной социальной помощи достигла 282 манатов

Среднемесячная сумма адресной социальной помощи достигла 282 манатов В январе этого года среднемесячная сумма выплачиваемой одной семье адресной государственной социальной помощи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 17% и достигла 282 манатов.
Социальная защита
5 февраля 2022 г. 12:31
Среднемесячная сумма адресной социальной помощи достигла 282 манатов

В январе этого года среднемесячная сумма выплачиваемой одной семье адресной государственной социальной помощи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 17% и достигла 282 манатов.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, критерий нуждаемости для назначения адресной государственной социальной помощи увеличен на 17,6% или на 30 манатов и установлен в размере 200 манатов на 2022 год.

Это также позволит в текущем году увеличить объем адресной государственной социальной помощи.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ünvanlı sosial yardımın orta aylıq məbləği 282 manata çatıb

Другие новости из категории

В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
Госкомитет взял под контроль семью, в которой мать оставляла малолетнего без присмотра
Госкомитет взял под контроль семью, в которой мать оставляла малолетнего без присмотра
4 февраля 2022 г. 12:40
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
4 февраля 2022 г. 12:26
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
4 февраля 2022 г. 12:08
В Баку создадут еще пять специализированных центров соцобслуживания
В Баку создадут еще пять специализированных центров соцобслуживания
4 февраля 2022 г. 11:36
В прошлом году в Азербайджане более 20 тыс. молодых людей были обеспечены работой 
В прошлом году в Азербайджане более 20 тыс. молодых людей были обеспечены работой 
2 февраля 2022 г. 10:37
В Баку появится еще один центр ASAN xidmət
В Баку появится еще один центр ASAN xidmət
1 февраля 2022 г. 17:17
Вугар Бехбудов: В прошлом году иностранцы не обращались для усыновления детей из Азербайджана
Вугар Бехбудов: В прошлом году иностранцы не обращались для усыновления детей из Азербайджана
1 февраля 2022 г. 12:38
В Азербайджане проведут оценивание в связи с беспризорными детьми
В Азербайджане проведут оценивание в связи с беспризорными детьми
1 февраля 2022 г. 12:34
В Азербайджане около 5 тыс. одиноких пожилых людей и инвалидов получают соцуслуги на дому
В Азербайджане около 5 тыс. одиноких пожилых людей и инвалидов получают соцуслуги на дому
1 февраля 2022 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi