Среднемесячная сумма адресной социальной помощи достигла 282 манатов

В январе этого года среднемесячная сумма выплачиваемой одной семье адресной государственной социальной помощи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 17% и достигла 282 манатов.

В январе этого года среднемесячная сумма выплачиваемой одной семье адресной государственной социальной помощи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 17% и достигла 282 манатов.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, критерий нуждаемости для назначения адресной государственной социальной помощи увеличен на 17,6% или на 30 манатов и установлен в размере 200 манатов на 2022 год.

Это также позволит в текущем году увеличить объем адресной государственной социальной помощи.