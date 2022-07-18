Среднемесячная сумма адресной помощи выросла на 35%

В Азербайджане продолжают расти суммы адресной государственной социальной помощи, как и другие социальные выплаты.

В Азербайджане продолжают расти суммы адресной государственной социальной помощи, как и другие социальные выплаты.

Как сообщили Report в министерстве труда и социальной защиты населения, в первом полугодии этого года среднемесячная сумма адресной социальной помощи на семью выросла на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 347 манатов.

Следует отметить, что предел критерия нужды для назначения адресной социальной помощи также доведен со 170 манатов до 200 манатов.

В настоящее время 173 тыс. человек из 40 тыс. семей охвачены программой адресной государственной социальной помощи.