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Среднемесячная сумма адресной помощи выросла на 35%

Среднемесячная сумма адресной помощи выросла на 35% В Азербайджане продолжают расти суммы адресной государственной социальной помощи, как и другие социальные выплаты.
Социальная защита
18 июля 2022 г. 10:33
Среднемесячная сумма адресной помощи выросла на 35%

В Азербайджане продолжают расти суммы адресной государственной социальной помощи, как и другие социальные выплаты.

Как сообщили Report в министерстве труда и социальной защиты населения, в первом полугодии этого года среднемесячная сумма адресной социальной помощи на семью выросла на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 347 манатов.

Следует отметить, что предел критерия нужды для назначения адресной социальной помощи также доведен со 170 манатов до 200 манатов.

В настоящее время 173 тыс. человек из 40 тыс. семей охвачены программой адресной государственной социальной помощи.

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Версия на азербайджанском языке Ünvanlı yardımın orta aylıq məbləği 35 faiz artıb

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