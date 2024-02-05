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Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов

Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов В Азербайджане прогнозируется увеличение путем индексации размера среднемесячной пенсии с 436 до 485 манатов, среднемесячной пенсии по возрасту - с 467 до 519 манатов.
Социальная защита
5 февраля 2024 г. 16:35
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов

В Азербайджане прогнозируется увеличение путем индексации размера среднемесячной пенсии с 436 до 485 манатов, среднемесячной пенсии по возрасту - с 467 до 519 манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов на пресс-конференции, посвященной вопросу индексации пенсий.

Он отметил, что надбавки за январь будут выплачены вместе с пенсией за февраль.

Президент Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение об индексации всех видов пенсий на 11,2%. Для индексации, рассчитанной на 1,1 млн пенсионеров, в текущем году предусмотрено выделить дополнительно 630 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоArtımdan sonra Azərbaycanda orta aylıq pensiyanın yeni məbləği açıqlanıb

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