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    Вюсал Гусейнов: Среди живущих в Азербайджане со статусом беженцев преобладают граждане Ирана

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "Среди лиц, проживающих в Азербайджане со статусом беженцев, преобладают граждане Ирана". 

    Как сообщает Report, об этом на посвященной итогам 2018 года пресс-конференции заявил начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов. 

    По его словам, на данный момент в Азербайджане со статусом беженцев проживают 78 человек, пятеро из которых из Ливии, 28 - Афганистана, 2 - Пакистана, 43 - Ирана. 

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