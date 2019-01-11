Вюсал Гусейнов: Среди живущих в Азербайджане со статусом беженцев преобладают граждане Ирана

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Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "Среди лиц, проживающих в Азербайджане со статусом беженцев, преобладают граждане Ирана".

Как сообщает Report, об этом на посвященной итогам 2018 года пресс-конференции заявил начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов.

По его словам, на данный момент в Азербайджане со статусом беженцев проживают 78 человек, пятеро из которых из Ливии, 28 - Афганистана, 2 - Пакистана, 43 - Ирана.