Список объектов, которые не будут работать в Азербайджане в дни карантина

В связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и сведения к минимуму возможных последствий пандемии с 00:00 часов 21 июня 2020 года до 06:00 часов 5 июля 2020 года на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад и Абшеронского района будут введены ограничения на деятельность некоторых объектов.

Как сообщает Report, решено приостановить деятельность по нижеперечисленным сферам деятельности и услугам:

1.1.1. деятельность крупных торговых центров, за исключением продуктовых магазинов и аптек;

1.1.2. услуги на месте для клиентов в объектах общественного питания;

1.1.3. деятельность музеев и выставочных залов;

1.1.4. деятельность парикмахерских, салонов красоты и косметических услуг (в том числе обслуживание в этих областях в доме клиента или в другом месте);

1.1.5. деятельность учебных заведений (за исключением онлайн-экзаменов, конкурсов и интервью);

1.1.6. проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе.