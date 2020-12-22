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Созданы фермерские хозяйства для семей шехидов и участников войны

Созданы фермерские хозяйства для семей шехидов и участников войны Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана очередные малые фермерские хозяйства для семей шехидов и участников Отечественной войны созданы в Гёйчайском и Исмаиллинском районах.
Социальная защита
22 декабря 2020 г. 14:42
Созданы фермерские хозяйства для семей шехидов и участников войны
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Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана очередные малые фермерские хозяйства для семей шехидов и участников Отечественной войны созданы в Гёйчайском и Исмаиллинском районах.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и коммуникации министерства, в Исмаиллинском районе отец шехида Ашрафа Мамедова Эльман Мамедов, супруга шехида Фуада Наджафова Рамзия Наджафова, отец шехида Талеха Ганбарова Абиль Ганбаров, а также получившие ранения во время Отечественной войне Балоглан Баширов, Кямиль Салманов и Эльнур Гасымов были вне очереди привлечены к программе самозанятости, обеспечены активами в форме товаров, материалов и оборудования.

В Гёйчайском районе отцу шехида Руфата Маилова Бахраму Маилову, отцу шехида Гудрата Азизова Бахрузу Азизову, супруге шехида Пярвина Мамедова Урфане Мамедовой, отцу шехида Ульви Агаева Валеху Агаеву, отцу шехида Кянана Гафарова Сиягифу Гафарову и матери получившего ранения во время Отечественной войне Рустама Мамедова Сахават Мамедовой были также предоставлены активы (товары и материалы) для создания малых семейных хозяйств.

За счет выданных активов они создали соответствующие хозяйства.

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Версия на азербайджанском языке Daha iki rayonun şəhid ailələri və müharibə iştirakçıları üçün təsərrüfatlar yaradıldı

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