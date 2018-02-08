Создана платформа сотрудничества по защите авторских прав на постсоветском пространстве

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Тбилиси. 8 февраля. REPORT.AZ/ "Международное сотрудничество по защите авторских прав крайне необходимо. Это сотрудничество сыграет важную роль не только в защите авторских прав, но и в охране культурного разнообразия".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом было заявлено на проходящей в Тбилиси международной конференции "Защита авторских прав и сотрудничество в этой области".

На конференции, в которой приняли участие и сотрудники Агентства по авторским правам Азербайджанской Республики, были обсуждены перспективы международного сотрудничества в области авторских и смежных прав, проблемы, связанные с присваиванием и представлением под другими названиями произведений деятелей искусства, пути совместной борьбы с плагиатом, законодательство и вопросы обмена опытом в этом направлении.

В рамках мероприятия было признано целесообразным создание платформы сотрудничества в области защиты авторских прав с участием представителей 15 южнокавказских, прибалтийских и среднеазиатских стран.

Высоко оценив значимость затронутых на конференции вопросов, сотрудница Агентства по авторским правам Надира Бадалбейли отметила: "В Азербайджане проделана большая работа по защите авторских прав, создана совершенная законодательная база в данной сфере. На конференции это было особо подчеркнуто. Считаю, что эта платформа принесет большую пользу".