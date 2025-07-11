Создана Мониторинговая группа для контроля качества услуг в учреждениях соцобслуживания

В Азербайджане утвержден порядок осуществления контроля за качеством и эффективностью услуг, предоставляемых в учреждениях социального обслуживания.

В Азербайджане утвержден порядок осуществления контроля за качеством и эффективностью услуг, предоставляемых в учреждениях социального обслуживания.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Решением создана Мониторинговая группа Министерства труда и социальной защиты населения для осуществления контроля за качеством и эффективностью услуг, предоставляемых в учреждениях социального обслуживания.

В состав Мониторинговой группы, которая будет функционировать на общественных началах, войдут представители Минтруда, министерств внутренних дел, здравоохранения, науки и образования, молодежи и спорта, Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, Агентства продовольственной безопасности, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями и Исполнительной власти города Баку.

Кроме того, по предложению членов Мониторинговой группы в ее состав могут также включить представителей муниципалитетов и НПО, действующих в сфере социального обслуживания согласно их уставам, а также специалистов и экспертов.