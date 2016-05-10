Советник Фонда ООН в области народонаселения: Половина беременностей в Азербайджане прерывается искусственным путем

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ "Примерно половина беременностей в Азербайджане прерывается искусственным путем".

Как сообщает Report, об этом заявил советник азербайджанского представительства Фонда ООН в области народонаселения Фарид Бабаев.

Он отметил, что количество беременностей, прерываемых искусственным абортом, повышается по мере увеличения возраста женщины и числа беременностей: "Три четверти беременностей у женщин в возрасте 34-35 лет прерывается искусственным путем".

Ф.Бабаев подчеркнул, что в Азербайджане искусственными абортами в основном пользуются замужние женщины после вторых родов для того, чтобы отрегулировать потомство: "Только 2% первых беременностей прерываются искусственным путем, однако при пятой и последующей беременности этот показатель превышает 80,4%".