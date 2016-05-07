​Совет ветеранов: В Азербайджане сегодня проживает свыше 1,2 тысяч ветеранов ВОВ

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Совет ветеранов Азербайджана реализует ряд мероприятий по поддержке и опеке ветеранов Великой Отечественной войны, заявил Report заместитель председателя совета Адиль Хагвердиев.

"Председатель Совета ветеранов генерал Дадаш Разев в эти дни систематически выезжает в регионы республики, где вместе с представителями местной Исполнительной власти выступает перед молодежью в вузах, институтах, школах согласно плану мероприятий, связанных с проведением праздника Победы 9 мая", - заявил А.Хагвердиев, добавив, что те или иные мероприятия по случаю 9 мая Советом проводятся ежедневно.

Он подчеркнул, что глава Совета также систематически встречается с ветеранами, в ходе которых обсуждает их проблемы.

"На сегодня в Азербайджане живет 1.237 ветеранов Великой Отечественной войны, о которых печется государство в рамках соответствующих программ", - сказал заместитель. Он напомнил, что каждому ветерану Великой Отечественной войны государством в этому году выделена одна тысяча манатов.

"Наряду с этим, Совет ветеранов оказывает полноценную поддержку ветеранам войны, в том числе и материальную", - сказал он.

Помощник председателя указал, что на следующей неделе будет создана специальная группа из ветеранов ВОВ, которая отправится в прифронтовую зону, чтобы рассказать военнослужащим о войне.