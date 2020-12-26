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Сотрудники Минтруда встретились с семьей раненого в Отечественной войне солдата

Сотрудники Минтруда встретились с семьей раненого в Отечественной войне солдата Раненый солдат будет оценен по степени инвалидности
Социальная защита
26 декабря 2020 г. 13:42
Сотрудники Минтруда встретились с семьей раненого в Отечественной войне солдата

Сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана встретились с семьей Азера Рахманова, получившего ранения в боях на Физулинском направлении.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и коммуникации министерства, семья, проживающая в поселке Гёйтепе Джалилабада, состоит из 3 человек (сам солдат, его мать и брат).

Мать Азера в настоящее время работает, его брат, 26-летний Рафаэль, также работает в одной из компаний Баку.

Семья была проинформирована о том, что раненый солдат будет оценен по степени инвалидности и что в случае ее установления он будет обеспечен ежемесячными социальными выплатами и реабилитационными услугами, а также охвачен другими мерами социальной поддержки.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik əməkdaşları daha bir qazinin ailəsi ilə görüşüb

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