Сотрудники Минтруда встретились с семьей раненого в Отечественной войне солдата

Раненый солдат будет оценен по степени инвалидности

Сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана встретились с семьей Азера Рахманова, получившего ранения в боях на Физулинском направлении.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и коммуникации министерства, семья, проживающая в поселке Гёйтепе Джалилабада, состоит из 3 человек (сам солдат, его мать и брат).

Мать Азера в настоящее время работает, его брат, 26-летний Рафаэль, также работает в одной из компаний Баку.

Семья была проинформирована о том, что раненый солдат будет оценен по степени инвалидности и что в случае ее установления он будет обеспечен ежемесячными социальными выплатами и реабилитационными услугами, а также охвачен другими мерами социальной поддержки.