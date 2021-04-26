О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сотрудник Report избран членом Общественного совета при Госкомитете

Сотрудник Report избран членом Общественного совета при Госкомитете 26 апреля 2021 года состоялись выборы для определения нового состава Общественного совета при Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
Социальная защита
26 апреля 2021 г. 20:05
Сотрудник Report избран членом Общественного совета при Госкомитете

26 апреля 2021 года состоялись выборы для определения нового состава Общественного совета при Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Как сообщили Report в Госкомитете, на основании распоряжения председателя от 9 февраля 2021 года была создана избирательная комиссия.

Выборы организовала избирательная комиссия в составе 4 представителей Государственного комитета и 5 человек из институтов гражданского общества. Согласно протоколу комиссии, совет утвержден в составе 13 человек.

По итогам выборов, редактор Информационного агентства Report Имдад Ализаде избран членом Общественного совета при Государственном комитете.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Фото"Report"un əməkdaşı "Qaçqınkom" yanında İctimai Şuraya üzv seçilib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Наталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоНаталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
26 апреля 2021 г. 12:19
В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ
В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ
23 апреля 2021 г. 11:45
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
22 апреля 2021 г. 19:26
Названы независимые депутаты-кандидаты в члены ЦИК
Названы независимые депутаты-кандидаты в члены ЦИК
22 апреля 2021 г. 11:22
Стало известно время формирования нового состава ЦИК
Стало известно время формирования нового состава ЦИК
21 апреля 2021 г. 19:05
Советник президента РФ: Отношения Баку и Москвы - важный пример добрососедства
Советник президента РФ: Отношения Баку и Москвы - важный пример добрососедства
21 апреля 2021 г. 16:37
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
20 апреля 2021 г. 10:54
В Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар
ФотоВ Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар
17 апреля 2021 г. 11:43
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
15 апреля 2021 г. 16:16
Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок
Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок
15 апреля 2021 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi