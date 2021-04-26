Сотрудник Report избран членом Общественного совета при Госкомитете

26 апреля 2021 года состоялись выборы для определения нового состава Общественного совета при Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

26 апреля 2021 года состоялись выборы для определения нового состава Общественного совета при Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Как сообщили Report в Госкомитете, на основании распоряжения председателя от 9 февраля 2021 года была создана избирательная комиссия.

Выборы организовала избирательная комиссия в составе 4 представителей Государственного комитета и 5 человек из институтов гражданского общества. Согласно протоколу комиссии, совет утвержден в составе 13 человек.

По итогам выборов, редактор Информационного агентства Report Имдад Ализаде избран членом Общественного совета при Государственном комитете.