Представитель Госкомитета раскритиковала НПО, занимающиеся правами женщин

В Азербайджане существует около 200 НПО, которые занимаются защитами прав женщин, но эти организации не активны и их деятельность имеет низкое качество.

В Азербайджане существует около 200 НПО, которые занимаются защитой прав женщин, но эти организации не особо активны.

Об Report этом заявила заведующая отделом правового обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова.

Она отметила, что сложность работы в сфере защиты прав женщин недооценена:

“Большинство из них не знакомы с документами ООН и законами государств касательно прав женщин и детей. Проекты, которые предоставляются НПО для получения грантов, имеют большие недостатки, поскольку они не знают об этих документах”.