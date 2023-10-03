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Представитель Госкомитета раскритиковала НПО, занимающиеся правами женщин

Представитель Госкомитета раскритиковала НПО, занимающиеся правами женщин В Азербайджане существует около 200 НПО, которые занимаются защитами прав женщин, но эти организации не активны и их деятельность имеет низкое качество.
Социальная защита
3 октября 2023 г. 12:13
Представитель Госкомитета раскритиковала НПО, занимающиеся правами женщин

В Азербайджане существует около 200 НПО, которые занимаются защитой прав женщин, но эти организации не особо активны.

Об Report этом заявила заведующая отделом правового обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова.

Она отметила, что сложность работы в сфере защиты прав женщин недооценена:

“Большинство из них не знакомы с документами ООН и законами государств касательно прав женщин и детей. Проекты, которые предоставляются НПО для получения грантов, имеют большие недостатки, поскольку они не знают об этих документах”.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsinin rəsmisi qadın hüquqları ilə məşğul olan QHT-ləri tənqid edib

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