Состоялся выпускной день детей, страдающих церебральным параличом

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Сегодня молодежное объединение Низаминской районной организации партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) и Общественное объединение "Забота - во имя здорового поколения" провели мероприятие по случаю Международного дня защиты детей - 1 Июня, а также выпускного дня.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие председатель молодежного объединения Низаминской районной организации ПЕА и Общественного объединения "Забота - во имя здорового поколения" Севиндж Абдуллаева, председатель Низаминской районной организации ПЕА, депутат Седагет Велиева и другие.

Выступившая на мероприятии Севиндж Абдуллаева поздравила детей с Международным днем защиты детей и выпускным днем: "Дети - наша радость, счастье, будущее общества. По этой причине детям надо постоянно оказывать заботу и внимание. Международный день защиты детей ежегодно торжественно отмечается в Азербайджане. Думаю, что каждый азербайджанец должен проявлять любовь, милосердие к детям. Нашим маленьким выпускникам желаю успехов и счастливого будущего".

Председатель Низаминской районной организации ПЕА, депутат Седагет Велиева поздравила детей по случаю окончания детского сада и пожелала им успехов в последующей учебе.

На мероприятии выступили воспитанники Центра реабилитации детей "Гайгы" и Центра реабилитации лиц с синдромом Дауна. Также для детей была организована концертная программа, были проведены различные игры, перед детьми выступили клоуны. В завершение выпускникам вручили дипломы, а детям - подарки.

Отметим, что Общественное объединение "Забота - во имя здорового поколения" учреждено по инициативе Фонда Гейдара Алиева. В общественное объединение входят Центр реабилитации детей "Гайгы" и Центр реабилитации лиц с синдромом Дауна. Центр реабилитации детей "Гайгы", расположенный в Низаминском районе, предусмотрен для детей, больных детским церебральным параличом в возрасте 3-7 лет. Наряду с учебно-воспитательной деятельностью, центр проводит реабилитационные мероприятия. В Центре реабилитации лиц с синдромом Дауна проводится реабилитация детей и подростков, формируются навыки общения, самообслуживания и простой трудовой деятельности, обеспечивается их интеграция в общество. Основной целью объединения является организация медицинского лечения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, их реабилитации, возможности участия во всех сферах общественной жизни наряду с другими гражданами, и проведение соответствующих работ в этом направлении.