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    Состоялось открытие 24-км части автодороги Xaчмаз-Худат после реконструкции

    © presidemt.az

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ 4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 24-километровой части автомобильной дороги Хачмаз-Худат после реконструкции и восстановления.

    Как сообщает Report, председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях новой дороги.

    Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

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