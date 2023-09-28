Состоялось очередное заседание трехсторонней комиссии по социальным и экономическим вопросам

Состоялось очередное заседание трехсторонней комиссии по социальным и экономическим вопросам, представленной Министерством труда и социальной защиты населения, Конфедерацией профсоюзов Азербайджана и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей

Состоялось очередное заседание трехсторонней комиссии по социальным и экономическим вопросам, представленной Министерством труда и социальной защиты населения, Конфедерацией профсоюзов Азербайджана и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, на заседании приняли участие руководящие должностные лица всех трех структур.

Председатель комиссии Сахиль Бабаев отметил, что в рамках социальных реформ, проводимых в последние годы, была проведена важная работа в области совершенствования трудового законодательства.

Было отмечено, что подготовленные в связи с этим проекты обсуждались на заседаниях трехсторонней комиссии совместно с социальными партнерами, на текущем заседании также планируется обсуждение новых законодательных проектов.

На заседании был рассмотрен проект изменений в законодательство о совершенствовании норм регулирования продолжительности рабочего времени женщин, имеющих детей. Также были обсуждены проект закона о создании единого электронного информационного резерва по рабочей силе в сфере строительства, вопросы касательно своевременной оплаты страховщиками предложений по образцовому коллективному договору для различных видов хозяйствующих субъектов, квартальной отчетности по взносам на обязательное государственное социальное страхование и т.д.