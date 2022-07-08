Состоялось очередное заседание Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений

Состоялось очередное заседание Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений, созданной распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 17 марта 2017 года.

Состоялось очередное заседание Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений, созданной распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 17 марта 2017 года.

Как сообщает Report , на заседании были обсуждены реализация "Плана действий по предотвращению неформальной занятости в Азербайджанской Республике", достигнутые результаты и предстоящие задачи.

Заместитель премьер-министра, председатель Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений Али Ахмедов предоставил информацию о проделанной работе и достижениях в области предотвращения неформальной занятости. Было отмечено, что за отчетный период была продолжена реализация задач, поставленных в рамках "Плана действий по предотвращению неформальной занятости в Азербайджанской Республике", приняты меры в направлении координации деятельности органов, осуществляющих контроль в данной сфере, усиления контроля за исполнением принятого законодательства, стимулирования перехода от неформальной занятости к формальной, а также проведены просветительские мероприятия.

В ходе заседания также были заслушаны доклады об оценке и путях ликвидации неформальной занятости в сферах автомобильного транспорта и розничной торговли.

Выступившие на дискуссиях министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, председатель Государственного комитета по статистике Тахир Будагов, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Мамед Мусаев и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев выразили свое отношение к обсуждаемым вопросам.

В ходе заседания был обсужден и принят проект отчета о деятельности Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений на первое полугодие 2022 года, который будет представлен главе государства.

В завершение председатель Комиссии дал соответствующие поручения в плане реализации предстоящих задач.