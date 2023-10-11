Состоялась презентация "Стипендиальной программы имени Ханифы Маликовой-Зардаби - 2023"

В рамках проекта "Поддержка образования для девушек" состоялась церемония презентации "Стипендиальной программы Ханифы Маликовой-Зардаби - 2023".

В рамках проекта "Поддержка образования для девушек" состоялась церемония презентации "Стипендиальной программы Ханифы Маликовой-Зардаби - 2023".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова и министр науки и образования Эмин Амруллаев.

В рамках программы будет оказана поддержка 54 девушкам из семей шехидов и из малоимущих семей, набравшим высокие баллы на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения.

Цель проекта - привлечь внимание общества к образованию девушек.

В рамках проекта, реализуемого с 2021 года, по сей день оказана поддержка 93 девушкам.