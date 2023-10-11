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Состоялась презентация "Стипендиальной программы имени Ханифы Маликовой-Зардаби - 2023"

Состоялась презентация "Стипендиальной программы имени Ханифы Маликовой-Зардаби - 2023" В рамках проекта "Поддержка образования для девушек" состоялась церемония презентации "Стипендиальной программы Ханифы Маликовой-Зардаби - 2023".
Социальная защита
11 октября 2023 г. 13:41
Состоялась презентация Стипендиальной программы имени Ханифы Маликовой-Зардаби - 2023

В рамках проекта "Поддержка образования для девушек" состоялась церемония презентации "Стипендиальной программы Ханифы Маликовой-Зардаби - 2023".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова и министр науки и образования Эмин Амруллаев.

В рамках программы будет оказана поддержка 54 девушкам из семей шехидов и из малоимущих семей, набравшим высокие баллы на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения.

Цель проекта - привлечь внимание общества к образованию девушек.

В рамках проекта, реализуемого с 2021 года, по сей день оказана поддержка 93 девушкам.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Hənifə Məlikova-Zərdabi adına təqaüd proqramı-2023”ün təqdimatı olub

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