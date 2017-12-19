Состоялась презентация пилотного проекта "Общая инициатива по домам молодежи"

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Баку. 19 декабря. REPOPT.AZ/ В Бинагадинском Доме молодежи состоялась презентация пилотного проекта правительства Азербайджана и ООН "Общая инициатива по домам молодежи".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие помощник первого вице-президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта Администрации президента Юсуф Мамедалиев, министр молодежи и спорта Азад Рагимов и другие официальные лица.

А.Рагимов отметил, что двухлетний пилотный проект преследует целью подготовку и тестирование благоприятных комплексных услуг для молодежи и их дальнейшее использование во всех Домах молодежи.

Министр отметил, что сейчас больше 60% населения страны – молодежь: "Молодежи страны всегда оказывается внимание и забота. Сейчас в стране функционируют более 40 Домов молодежи и Молодежных центров, из них 14 построены министерством".

Помощник первого вице-президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта Администрации президента Юсуф Мамедалиев отметил, что развитие Домов молодежи и оказание ими качественных услуг молодежи в соответствии со своим назначением – приоритетный вопрос.

Он выделил, что создание и сдача в пользование сети социальных услуг Домов молодежи представляет собой важный шаг: "Этот процесс, можно сказать, завершился во всех регионах страны. Мероприятия молодежных организаций проводятся именно в Домах молодежи, их ресурсы широко используются. Это положительное явление".

Выступающие на мероприятии рассказали о важности проекта, высоко оценив деятельность Домов молодежи.