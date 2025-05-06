Состоялась церемония открытия марафона "ZİRVƏ - видение руководства и традиции управления победителя"

Состоялась церемония открытия марафона "ZİRVƏ - видение руководства и традиции управления победителя".

Состоялась церемония открытия марафона "ZİRVƏ - видение руководства и традиции управления победителя".

Как сообщает Report, проект реализуется Центром инновационного развития ASAN при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Целью проекта является обсуждение применения политики президента Ильхама Алиева в области управления и лидерства, а также повышение знаний и навыков деловых людей, вдохновленных этой политикой.

На церемонии открытия выступили председатель Госагентства Ульви Мехтиев и первый заместитель спикера Милли Меджлиса Али Ахмедов, которые рассказали о важности марафона.