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Составлен индивидуальный план развития для 1139 детей из госучреждений и приютов

Составлен индивидуальный план развития для 1139 детей из госучреждений и приютов Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения составило индивидуальный план развития для свыше 1 тыс. детей, воспитываемых в государственных детских учреждениях и приютах.
Социальная защита
28 сентября 2023 г. 17:21
Составлен индивидуальный план развития для 1139 детей из госучреждений и приютов

Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения составило индивидуальный план развития для свыше 1 тыс. детей, воспитываемых в государственных детских учреждениях и приютах.

Об этом Report сообщили в министерстве.

В частности, речь идет о 1139 детях, потерявших родителей и лишенных родительской опеки, из 17 государственных учреждений и 7 приютов в Баку и регионах.

Индивидуальный план развития был составлен с учетом возраста, состояния здоровья, пожеланий и интересов, навыков и личностных качеств каждого ребенка в отдельности.

Среди основных целей - обеспечить личностное, социально-культурное развитие детей, улучшить образование.

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Версия на азербайджанском языке Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum 1139 uşağın fərdi inkişaf planı tərtib olunub

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