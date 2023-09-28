Составлен индивидуальный план развития для 1139 детей из госучреждений и приютов

Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения составило индивидуальный план развития для свыше 1 тыс. детей, воспитываемых в государственных детских учреждениях и приютах.

Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения составило индивидуальный план развития для свыше 1 тыс. детей, воспитываемых в государственных детских учреждениях и приютах.

Об этом Report сообщили в министерстве.

В частности, речь идет о 1139 детях, потерявших родителей и лишенных родительской опеки, из 17 государственных учреждений и 7 приютов в Баку и регионах.

Индивидуальный план развития был составлен с учетом возраста, состояния здоровья, пожеланий и интересов, навыков и личностных качеств каждого ребенка в отдельности.

Среди основных целей - обеспечить личностное, социально-культурное развитие детей, улучшить образование.