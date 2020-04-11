Соцвыплаты населению в марте достигли 486 млн манатов

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В марте Министерство труда и социальной защиты населения выплатило населению пенсии, пособия, стипендии и адресную социальную помощь на общую сумму 486 миллионов манатов.

Как сообщили Report в Министерстве, выплаты охватили 2 миллиона 300 тысяч человек.

Годовой бюджет на пособия и пенсии возрос вдвое, достигнув 985 миллионов манатов.

В прошлом году минимальная пенсия была увеличена на 72,4 процента и доведена с 116 до 200 манатов.

В начале 2020 года пенсии были проиндексированы в соответствии с показателем роста среднемесячной заработной платы, повысившись на 16,6%.