Соцвыплаты населению в марте достигли 486 млн манатов

В марте Министерство труда и социальной защиты населения выплатило населению пенсии, пособия, стипендии и адресную социальную помощь на общую сумму 486 миллионов манатов.
Как сообщили Report в Министерстве, выплаты охватили 2 миллиона 300 тысяч человек.
Годовой бюджет на пособия и пенсии возрос вдвое, достигнув 985 миллионов манатов.
В прошлом году минимальная пенсия была увеличена на 72,4 процента и доведена с 116 до 200 манатов.
В начале 2020 года пенсии были проиндексированы в соответствии с показателем роста среднемесячной заработной платы, повысившись на 16,6%.