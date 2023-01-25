С начала года соцвыплаты с надбавками получили около 1,8 млн человек

С начала этого года автоматически в электронном порядке были применены надбавки к пенсиям, пособиям и стипендиям около 1,8 млн человек.
Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.
Финансовая помощь, выплачиваемая пенсионерам в 2022 году, с начала этого года была включена в состав пенсий, повышены пенсии в общей сложности 1 млн 115 тыс. человек, а также пособия 660 тыс. человек.
На следующем этапе все виды пенсий будут проиндексированы и увеличены в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы в прошлом году. Эти надбавки также будут применены автоматически посредством электронных систем.