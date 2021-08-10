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Социальные расходы выросли на 21 млн манатов

Социальные расходы выросли на 21 млн манатов В январе-июне текущего года расходы государственного бюджета Азербайджана на социальные выплаты по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличившись на 1,3% или на 21,0 млн манатов, и составили 1 695,0 млн манатов.
Социальная защита
10 августа 2021 г. 17:24
Социальные расходы выросли на 21 млн манатов

В январе-июне текущего года расходы государственного бюджета Азербайджана на социальные выплаты по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличившись на 1,3% или на 21,0 млн манатов, и составили 1 695,0 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете об исполнении государственного бюджета, в том числе программ по пилотным разделам функциональной классификации бюджетных расходов.

Было отмечено, что расходы на социальные выплаты были выполнены на 2,4% или на 40,9 млн манатов меньше прогноза и составили 45,5% от годового прогноза.

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