Социальные расходы выросли на 21 млн манатов

В январе-июне текущего года расходы государственного бюджета Азербайджана на социальные выплаты по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличившись на 1,3% или на 21,0 млн манатов, и составили 1 695,0 млн манатов.

В январе-июне текущего года расходы государственного бюджета Азербайджана на социальные выплаты по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличившись на 1,3% или на 21,0 млн манатов, и составили 1 695,0 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете об исполнении государственного бюджета, в том числе программ по пилотным разделам функциональной классификации бюджетных расходов.

Было отмечено, что расходы на социальные выплаты были выполнены на 2,4% или на 40,9 млн манатов меньше прогноза и составили 45,5% от годового прогноза.