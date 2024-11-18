Социальные расходы госбюджета Азербайджана на 2025 год планируются на уровне около 17 млрд манатов

14:49

Социальные расходы государственного бюджета Азербайджана на 2025 год прогнозируются в размере 16 млрд 909,7 млн манатов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте государственного бюджета на 2025 год.

Социальные расходы включают фонд оплаты труда бюджетных организаций, расходы на закупку продовольственных товаров, финансирование пенсий и социальных пособий, закупку лекарств, расходы на обязательное медицинское страхование, на оплату коммунальных и прочих услуг и др., в том числе обеспечение жильем и выплату денежной компенсации военнослужащим, прослужившим 20 и более лет, как действующим, так и находящимся в запасе.

В документе указано, что объем финансирования социальных расходов в 2025 году будет на 1 млрд 370 млн манатов или 8,8% больше по сравнению с 2024 годом, и на 2 млрд 560,5 млн манатов или 17,8% больше по сравнению с фактическим показателем 2023 года.

Кроме того, в рамках финансирования "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы" на следующий год прогнозируется выделение 892,6 млн манатов на социальные расходы.