Социальная защита семей шехидов и инвалидов войны - приоритет внутренней политики Ильхама Алиева

Минуло 4 года со дня переизбрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана. Кардинальные социальные реформы, проводимые по поручению главы государства, подписанные им указы и распоряжения обеспечили значительный прогресс в направлении социального развития

Минуло 4 года со дня переизбрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана. Кардинальные социальные реформы, проводимые по поручению главы государства, подписанные им указы и распоряжения обеспечили значительный прогресс в направлении социального развития страны.



Председатель парламентского комитета по труду и социальной политике, член правления партии "Йени Азербайджан" Муса Гулиев отметил Report, что период президентства Ильхама Алиева останется в истории современного независимого Азербайджана периодом бурного экономического роста, государственного развития, укрепления могущества и международного авторитета страны, успехов и больших побед.



По словам парламентария, в период руководства Ильхама Алиева, избранного главой государства в 2003 году, получив голоса подавляющего большинства избирателей, экономика страны значительно окрепла, валовой внутренний продукт вырос в 3,2 раза, повысилось социальное благосостояние граждан: “За эти годы номинальная зарплата выросла в 8,6, минимальная - в 12,9, среднемесячная - в 7, а пенсии - в 10 раз. За эти годы Азербайджан полностью завершил свои политические и экономические реформы, а после 2018 года вступил в период глубоких социальных реформ. 11 апреля 2018 года Ильхам Алиев был переизбран президентом, завоевав подавляющее большинство голосов. В своем обращении к народу глава государства заявил, что сделает все необходимое для усиления социальной защиты населения, установления социального благополучия и социальной справедливости. Неслучайно первый указ Ильхама Алиева, изданный после его переизбрания президентом в четвертый раз, связан с усилением социальной защиты семей шехидов. В тот период Ильхам Алиев анонсировал широкие реформы. В январе 2019 года на основе более чем 30 указов и распоряжений президента были приняты два пакета социальных реформ. В конце 2021 - начале 2022 года был принят третий пакет социальных реформ. Средства, направляемые в социальную сферу, были увеличены на 6,5 млрд. манатов. В течение 2018-2022 годов минимальная заработная плата в Азербайджане выросла в 2,3 раза, среднемесячная заработная плата - на 40 процентов, минимальная пенсия - в 2,2 раза, средняя пенсия-на 65%”.



Депутат подчеркнул, что в борьбе с пандемией коронавируса президент Ильхам Алиев еще раз продемонстрировал свое лидерство в мировом масштабе: “Главой нашего государства были выдвинуты предложения и осуществлены меры по борьбе с пандемией, необходимые не только Азербайджану, но и всему человечеству в целом. В то же время в 44-дневной Отечественной войне Ильхам Алиев, как Верховный Главнокомандующий, объединив вокруг себя свой народ и армию, сумел освободить азербайджанские земли от оккупации и обеспечить территориальную целостность страны. Социальная защита семей шехидов и инвалидов войны в послевоенное время рассматривается как приоритетное направление во внутренней политике Президента Ильхама Алиева”.