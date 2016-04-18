​SOCAR примет участие в благотворительном марафоне

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) 1 мая состоится благотворительный "Бакинский марафон-2016".

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, собранные здесь средства будут направлены на проект Фонда Гейдара Алиева, связанный с детьми, лишенными родительской опеки. На марафоне ожидается участие сотен работников SOCAR. Марафон протяженностью в 21 километр стартует от Площади Государственного флага и завершится у Бакинского олимпийского стадиона.

"В рамках социально направленных проектов SOCAR периодически осуществляет мероприятия, направленные на оказание вынужденным переселенцам в Азербайджане материальной помощи, обеспечение социальной стабильности и занятости. Компания постоянно оказывает поддержку развитию азербайджанского спорта, в том числе дзюдо, шахмат, футбола и других видов. SOCAR принимает участие в "Бакинском марафоне" с целью оказания помощи детям-сиротам, пропаганды здорового образа жизни и еще большей сплоченности коллектива и приглашает всех работников принять в нем активное участие", - отметили в компании.