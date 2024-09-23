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Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены

Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены Считаю, что в экономической сфере показатели этого года положительные. За восемь месяцев экономика выросла более чем на 4 процента. В ненефтяном секторе рост составил 7 процентов.
Социальная защита
23 сентября 2024 г. 14:51
Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены

Считаю, что в экономической сфере показатели этого года положительные. За восемь месяцев экономика выросла более чем на 4 процента. В ненефтяном секторе рост составил 7 процентов.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва.

Отметив, что за последние пять лет минимальная заработная плата в Азербайджане выросла в 2,7 раза, а минимальная пенсия - в 2,5 раза, глава государства подчеркнул: "Должен также сообщить, что уже дано указание со следующего года вновь повысить минимальную заработную плату и пенсию".

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Версия на азербайджанском языке Gələn ildən minimum əməkhaqqı və minimum pensiya artırılacaq

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