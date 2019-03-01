Снизился показатель смертности среди населения Нахчывана

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В 2018 году в Нахчыванской Автономной Республике было заключено 2 600 браков.

Как передаёт Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике Нахчыванской Автономной Республики, средний возраст вступивших в брак мужчин составил 28 лет, женщин – 23,6 лет. С 2009 года по 1 января 2019 года в автономной республике был заключён 30 471 брак.

Согласно информации, устойчивый рост благосостояния и здоровья населения, увеличение качества и охвата медицинских услуг снизили показатели смертности. Так, если в 2008 году данный показатель составлял 5,6 человека на 1 000 людей, в настоящее время этот показатель равен 4,5 человека.

Отметим, что в январе 2019 года наблюдался рост численности населения в Нахчыванской Автономной Республике.