​Служба занятости трудоустроила около 7000 человек

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ За первый квартал этого года Государственная служба занятости (ГСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения трудоустроила 6 268 человек, 222 из которых особо нуждались в социальной защите. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью министерства.

72 человека из трудоустроенных - инвалиды, 51 - беженцы и вынужденные переселенцы, 49 - люди, которым одним приходится воспитывать несовершеннолетних детей, а также многодетные родители, 20 - молодые люди в возрасте до 20-ти лет, 9 - члены семей шехидов и т.д.

За первый квартал 2015 года 109 человек направлены на оплачиваемые общественные работы, 893 челоека обеспечены временной работой в биржах труда ГСЗ в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингечевире и Нахчыване.