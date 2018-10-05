Сколько дней иностранцы могут оставаться в Азербайджане с временной регистрацией? - ВИДЕО

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Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ "Если иностранцы планируют оставаться в Азербайджане больше 15 дней, они должны зарегистрироваться по месту пребывания".

Об этом Report сообщил старший инспектор Главного управления миграционной политики и правового обеспечения Государственной миграционной службы Эмин Аллахвердиев.

Он напомнил, что 29 июня 2018 года было принято решение о внесении поправок в Миграционный кодекс Азербайджана: "Исходя из этого решения, в некоторые изменения в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики были внесены дополнения. В последующие периоды из-за этих дополнений и изменений ведется адаптация под ряд законодательств".

Эксперт отметил, что до 29 июня срок временного пребывания иностранцев в Азербайджане составлял 10 дней: "С указанной же мной даты срок временного пребывания иностранцев в Азербайджане был продлен на 5 дней и составил 15 дней. Если иностранец планирует оставаться в Азербайджане больше 15 дней, в этот период он должен зарегистрироваться по месту пребывания. Процесс регистрации осуществляется и письменно, и в электронной форме".

По словам Э.Аллахвердиева, основной целью названных изменений является обеспечение удовлетворенности граждан на территории страны: "Увеличение срока временного пребывания обеспечивает комфортное проживание иностранцев на территории страны".