Система сирены может быть внедрена в открытых городских центрах - МНЕНИЕ

Охвативший весь мир новый вид коронавирусной инфекции (COVID-19) продолжает распространяться. В связи с этим различными странами в мире, а также Оперативным штабом при Кабмине в Азербайджане ведутся соответствующие работы в рамках борьбы с пандемией – принимаются различные решения, звучат призывы, предупреждения. При таком раскладе в условиях срочной деятельности актуализируется вопрос предупреждения чрезвычайных ситуаций и эффективности мер по их устранению. Одним из важных компонентов этого является система срочного информирования населения. Раньше при чрезвычайных ситуациях в Азербайджане использовались системы типа сирены для предупреждения людей об опасности. Имеется ли сейчас необходимость в подобных системах в Азербайджане?

Эксперт в сфере безопасности Эльмар Нуралиев, рассказавший Report о системах срочного информирования населения, сказал, что сирены индивидуально существуют практически во всех крупных объектах:

"Например, в кинотеатрах или на крупных заводах и предприятиях имеются сирены для информирования людей о чрезвычайных ситуациях. Даже электрические провода, идущие к этим системам, бывают отдельными. Безусловно, подобные системы должны быть во всех объектах и предприятиях для призыва работников в безопасное место сбора при чрезвычайной ситуации. Эта система управляется из центрального пульта. Вся направляющая информация типа передвижения работников в безопасное место, скопления их в предусмотренном месте при чрезвычайных ситуациях осуществляется при помощи пульта, регулируемого из центра".

По словам эксперта, эта система существует и ее можно применять и в открытых городских центрах:

"Однако ее внедрение будет неэффективно. Поэтому затрачиваемые на это средства можно направить в более нужное русло. Потому что в глобализующемся мире развиваются самые современные технологии. Если сейчас в каком-то селе будет установлено такое устройство, оно будет неэффективным, если там не будет людей".

Э.Нуралиев напомнил, что 50 лет назад не было современных технологий для информирования людей. Поэтому для предупреждения людей об опасности начали использовать сирены:

"Ранее из-за недостаточности СМИ, газет, отсутствия интернета и других технологических достижений при чрезвычайных ситуациях людей информировали посредством уличных радио-установок. Эти установки располагались в местах наибольшего скопления людей – перед почтой, магазинами и другими подобными местами. При чрезвычайной ситуации по этим установкам население предупреждалось и в короткие сроки информация распространялась среди людей. Однако сейчас развиты современные технологии и в руках каждого имеются смартфоны - люди могут получить информацию из любого интернет-ресурса".

Э.Нуралиев подчеркнул, что централизованные сирены обязательно должны быть в крупных торговых центрах и предприятиях:

"Потому что эта система помогает безопасно эвакуировать людей. В качестве примера приведем теракт, имевший место много лет назад в Азербайджанской государственной нефтяной академии (ныне АГУНП – ред.). Если бы там имелся предупреждающий сигнал, можно было бы спасти жизни некоторых студентов. Потому что неинформированные студенты в панике выбрасывались из окон. Если в здании имеется сирена, с ее помощью дается направление. Тогда привлеченные на территорию спасатели точно знают, где находятся люди. Естественно, в мире не существует понятия страховки от происшествий. Однако предотвратить или же во много раз уменьшить масштабы происшествия возможно".