Шины-убийцы являются причиной гибели людей на дорогах - ИССЛЕДОВАНИЕ

Госструктуры Азербайджана cетуют на безалаберное отношение владельцев к техническому состоянию своих автомобилей. ДТП, произошедшие по причине технической неисправности машин, говорят о том, что эти жалобы небезпочвенны. На дороге нередко можно встретить автомобили, у которых заглох двигатель или вышел из строя аккумулятор. И это при том, что законодательством предписано своевременное прохождение техосмотра, сроки которого варьируются в зависимости от года выпуска машины. А в летние месяцы, когда разогревается асфальтовое покрытие дорог, возникает еще одна проблема - это шины лопаются на ходу. В чем заключается причина?

Начальник отдела Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов отметил Report, что водитель непременно должен обращать внимание на исправность своего автотранспортного средства: "Он должен использовать шины, соответствующие сезону. Кроме того, следует придерживаться рекомендуемой скорости в зависимости от времени года".

Начальник отдела Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов "Водитель должен обращать внимание на исправность своего автотранспортного средства и использовать шины, соответствующие сезону".

По его мнению, причину лопающихся на дороге шин связывать с погодными условиями неправильно: "Я сам предпочитаю использовать шины по сезону и уделяю внимание толщине протекторов. Во избежание износа шин нужно правильно управлять автомобилем. К этому приводят опасные маневры на дорогах и частое использование системы торможения. В машинах с автоматической коробкой передач регулярное использование тормоза так или иначе приводит к скольжению. В результате возникает трение резины колес об асфальт, а это изнашивает шины".

В.Асадов напомнил о статье 35 Закона "О дорожном движении", в которой прописаны права и обязанности водителей: "Одной из указанных в ней обязанностей водителя является своевременная проверка технической исправности автомобиля и регулярное проведение диагностики. Шина может лопнуть и зимой. Самые совершенные на сегодняшний день аппараты по диагностике автомобилей имеются в Диагностическом центре Главного управления дорожной полиции, расположенном на первом километре дороги Баку-Забрат. В соответствии с требованиями законодательства, при прохождении технического осмотра автомобилей проверяются протекторы шин, тормозная система, давление, размер, толщина, выхлопной газ, выбрасываемый при движении автомобиля в атмосферу. Проведя диагностику, водителю сообщают, исправен автомобиль или нет. В год один раз автомобиль должен проходить техосмотр. В противном случае, в отношении водителя составляется протокол и применяется штраф".

Эксперт по транспортным вопросам Аршад Гусейнов "Причина лопающихся шин не связано с погодными условиями".

Эксперт по транспортным вопросам Аршад Гусейнов отметил Report, что причина лопающихся шин не связано с погодными условиями: "Если лопнула шина, то причиной тому может быть либо его низкое качество, либо небрежность водителя. В Азербайджане зимой и летом не бывает столь существенной разницы температур как, скажем, в Сибири. Если в Сибири разница между температурами воздуха зимой и летом составляет 40 градусов, то в Азербайджане - порядка 25 градусов. Когда шина не изношена, нормального качества, соответствует технологическим стандартам, то никаких проблем не возникнет. Хочу отметить, что на дороге Баку-Губа часто лопаются шины. Основная тому причина - бетонное покрытие этой магистрали, а также образование ям и рытвин. Поэтому шины быстро изнашиваются".

Эксперт по транспортным вопросам Эльдяниз Джафаров сообщил Report, что резина шин отличается меняет свою характеристику в зависимости от сезона: "Неверно утверждать, что шины лопаются исключительно в жаркие летние дни. Срок их использования максимум 5 лет. К сожалению, большинство шин просрочены. Водители приобретают их на машинном базаре или в местах продажи запчастей. Продавцы, воспользовавшись незнанием водителей, продают им изношенные шины. Приобретая шины, нужно непременно обращать внимание на дату их выпуска. В целом, шины разнятся в зависимости от качества. Добротные, качественные шины производятся, в основном, в развитых странах. Целесообразно использование именно таких шин, поскольку они безопасны. В то же время можно встретить подделки, выпускаемые в мало развитых странах или в китайских цехах. Такие подделки поступают и в Азербайджан, и водители, поверив в качество таких шин, покупают их, однако впоследствии резина шин набухает, что очень опасно. В процессе движения автомобиля на высокой скорости шина лопается".

Эксперт по транспортным вопросам Эльдениз Джафаров "В Азербайджане не бывает суровой зимы, зато - знойное лето. Поэтому следует использовать шины по сезону и регулировать давление воздуха в шинах соответственно этому".

Эксперт отметил, что давление в шинах меняется в зависимости от летнего и зимнего сезона: "Они не должны быть либо повышенной твердости, либо чуть приспущенными. К сожалению, водители не придают этому значения. К тому же шины должны использоваться в зависимости от сезона. Летом асфальт разогревается, а зимой наоборот, покрывается льдом. Поэтому летом надо использовать одни шины, а зимой – другие. Ныне производятся универсальные шины, однако они больше подходят для стран, где нет очень жаркого лета и суровой зимы. В Азербайджане не бывает суровой зимы, зато - знойное лето. Поэтому следует использовать шины по сезону и регулировать давление воздуха в шинах соответственно этому".