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Шехиды Отечественной войны перезахоронены 

Шехиды Отечественной войны перезахоронены  Похороненные на общегородском кладбище Баку 18 шехидов Отечественной войны перезахоронены в Аллее шехидов в Ясамальском районе.
Социальная защита
30 января 2021 г. 21:54
Шехиды Отечественной войны перезахоронены 

Похороненные на общегородском кладбище Баку 18 шехидов Отечественной войны перезахоронены в Аллее шехидов в Ясамальском районе.

Как передает Report, обращения семей шехидов в связи перезахоронением были подробно рассмотрены с их участием, определено оптимальное решение возникшей проблемы.

Отметим, что принятие решения затянулось по причине того, нескольких семей шехидов настояли на перезахоронении, в то время как большая часть пожелала оставить могилы на этом кладбище.

Сегодня состоялась еще одна встреча официальных структур с семьями шехидов, где была учтена их общая просьба о смене места захоронения.

После этого было принято решение о перезахоронении 18 шехидов Отечественной войны в Аллее шехидов Ясамальского района.

Процесс перезахоронения осуществлялся с участием религиозных деятелей и родственников шехидов.

Согласно сообщению, при вскрытии могил, внутри их просачивания воды обнаружено не было.

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Версия на азербайджанском языке Ümumşəhər qəbiristanlığındakı şəhid qəbirləri Yasamalın Şəhidlər Xiyabanına köçürüldü

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