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Семьям шехидов Отечественной войны назначены пенсии, пособия и стипендии

Семьям шехидов Отечественной войны назначены пенсии, пособия и стипендии Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения назначил выплаты по видам социального обеспечения около 1 000 членам семей героев, павших в 44-дневной Отечественной войне.
Социальная защита
11 декабря 2020 г. 17:03
Семьям шехидов Отечественной войны назначены пенсии, пособия и стипендии

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения назначил выплаты по видам социального обеспечения около 1 000 членам семей героев, павших в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщили Report в министерстве, им назначены ежемесячные президентские стипендии, пенсии и пособия.

В настоящее время продолжается процесс назначения социальных выплат и другим членам семей шехидов.

Для оказания оперативной поддержки в обеспечении прав на соцобеспечение членов семей военнослужащих-шехидов и участников Отечественной войны, действует рабочая группа. Не дожидаясь, пока семьи шехидов представят соответствующие документы, эти документы получают из соответствующих органов, членам этих семей назначаются выплаты по видам социального обеспечения.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailələrinə pensiya, müavinət və təqaüd təyin olunub

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