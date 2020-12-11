Семьям шехидов Отечественной войны назначены пенсии, пособия и стипендии

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения назначил выплаты по видам социального обеспечения около 1 000 членам семей героев, павших в 44-дневной Отечественной войне.

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения назначил выплаты по видам социального обеспечения около 1 000 членам семей героев, павших в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщили Report в министерстве, им назначены ежемесячные президентские стипендии, пенсии и пособия.

В настоящее время продолжается процесс назначения социальных выплат и другим членам семей шехидов.

Для оказания оперативной поддержки в обеспечении прав на соцобеспечение членов семей военнослужащих-шехидов и участников Отечественной войны, действует рабочая группа. Не дожидаясь, пока семьи шехидов представят соответствующие документы, эти документы получают из соответствующих органов, членам этих семей назначаются выплаты по видам социального обеспечения.