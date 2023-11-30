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Семьям шехидов и ветеранам войны предоставлено 250 квартир

Семьям шехидов и ветеранам войны предоставлено 250 квартир Министерство труда и социальной защиты населения предоставило семьям шехидов и ветеранам войны 250 квартир в новом жилом доме в поселке Биби-Эйбат Сабаильского района Баку.
Социальная защита
30 ноября 2023 г. 11:51
Семьям шехидов и ветеранам войны предоставлено 250 квартир

Министерство труда и социальной защиты населения предоставило семьям шехидов и ветеранам войны 250 квартир в новом жилом доме в поселке Биби-Эйбат Сабаильского района Баку.

Как сообщает Report, по поручению главы государства в этом году ведутся работы по предоставлению семьям шехидов и ветеранам войны 1 500 квартир и частных домов.

1 100 квартир и частных домов уже предоставлены лицам из этой категории, за послевоенный период предоставлено 5 600 квартир и частных домов, а в целом за прошедший период - 14 400.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, с начала 2021 года семьям шехидов Второй Карабахской войны и инвалидам войны также предоставляются квартиры.

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Версия на азербайджанском языке Şəhid ailələri və müharibə əlillərinə 250 mənzil verilib

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