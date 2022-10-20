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Семьям шехидов и лицам из других льготных категорий предоставлены еще 50 квартир

Семьям шехидов и лицам из других льготных категорий предоставлены еще 50 квартир Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило еще 50 квартир семьям шехидов, инвалидам войны и другим лицам из льготных категорий (приобретшие инвалидность в результате участия в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
Социальная защита
20 октября 2022 г. 12:14
Семьям шехидов и лицам из других льготных категорий предоставлены еще 50 квартир

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило еще 50 квартир семьям шехидов, инвалидам войны и другим лицам из льготных категорий (приобретшие инвалидность в результате участия в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалиды по зрению).

Как передает Report, заместитель министра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев, присутствовавший на мероприятии, сообщил, что после Отечественной войны по поручению президента Ильхама Алиева проводятся масштабные работы по социальной поддержке семей шехидов и инвалидов войны.

На этот год было запланировано предоставление 1500 квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидам войны, из которых почти 1000 уже предоставлена. Также продолжаются работы по обеспечению жильем лиц, приобретших инвалидность в результате участия в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также инвалидов по зрению.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid ailəsi və digər imtiyazlı şəxslərə daha 50 mənzil təqdim edilib

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