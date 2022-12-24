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Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено еще 50 квартир

Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено еще 50 квартир Министерством труда и социальной защиты населения было предоставлено еще 50 квартир семьям шехидов и лицам с инвалидностью в результате участия в войне.
Социальная защита
24 декабря 2022 г. 11:48
Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено еще 50 квартир

Министерством труда и социальной защиты населения было предоставлено еще 50 квартир семьям шехидов и лицам с инвалидностью в результате участия в войне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

На мероприятии по выдаче документов на жилье заместитель министра труда и социальной защиты населения Вусал Насирли подчеркнул, что в основе политики президента Ильхама Алиева лежит принцип обеспечения благосостояния граждан.

Было отмечено, что в рамках программы министерством уже оказано 260 тысяч услуг, направленных на социальную поддержку 121 тыс. человек, включая членов семей шехидов и участников войны.

В качестве одного из важных направлений программы социальной поддержки в послевоенное время семьям шехидов и инвалидам войны было предоставлено 4300 квартир и частных домов. Всего за прошедший период семьям шехидов и лицам с инвалидностью в связи с участием в войне было предоставлено 13100 квартир и частных домов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə daha 50 mənzil verilib

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