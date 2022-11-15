Семьи шехидов и инвалиды войны получили еще 50 квартир

11:20

Семьям шехидов и инвалидам Отечественной войны министерством труда и социальной защиты населения предоставлены еще 50 квартир.

Как сообщает Report, квартиры расположены в Говсанском жилом комплексе Государственного агентства жилищного строительства.

В центре DOST 4 новоселам были переданы документы на квартиры.

По словам заместителя министра труда и социальной защиты населения Вюсала Насирли, в послевоенный период по поручению президента Ильхама Алиева реализуется масштабная программа социальной поддержки семей шехидов и участников войны.

Было подчеркнуто, что в рамках программы министерством уже оказано 249 тысяч услуг социальной поддержки 119 тысячам лиц из членов семей этой группы населения.

Всего гражданам Азербайджана этой категории было предоставлен более 13 тыс. квартир, в том числе более 4 тыс. - после Отечественной войны. На 2022 году планировалось предоставление 1500 квартир и частных домов, из которых 1050 уже переданы владельцам.

Кроме того, в послевоенный период лицам, ставшим инвалидами в связи с войной, было представлено более 300, а в целом за минувший период более 7500 автомобилей.