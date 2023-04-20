Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлены еще 100 квартир и частных домов

Министерство труда и социальной защиты населения предоставило еще 100 квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидам войны, а также другим льготникам (инвалидам по зрению, инвалидам военной службы на Чернобыльской АЭС).

Министерство труда и социальной защиты населения предоставило еще 100 квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидам войны, а также другим льготникам (инвалидам по зрению, инвалидам военной службы на Чернобыльской АЭС).

Как сообщает Report, церемония вручения ключей от квартир состоялась в жилом комплексе MİDA в поселке Говсан Сураханского района Баку.

Сообщается, что предоставленные квартиры и дома расположены в Абшеронском, Тертерском, Горанбойском, Уджарском и Зардабском районах.

С начала 2021 года жильем обеспечиваются семьи шехидов и инвалиды Второй Карабахской войны. Реализуемая Министерством труда и социальной защиты населения программа обеспечения жильем и частными домами была расширена в 5 раз.

Семьям шехидов и инвалидам войны после 44-дневной Отечественной войны было предоставлено 4660 квартир и частных домов, в том числе 160 в этом году и 13 460 за весь период реализации программы.

Согласно распоряжению главы государства, в 2023 году гражданам этой категории будет предоставлено не менее 1500 квартир и частных домов.

Граждане, которым было предоставлено жилье, выразили свою благодарность президенту Ильхаму Алиеву за постоянную поддержку и внимание.